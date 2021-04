El Jaguares visita este martes al Palogrande para medirse con el Once Caldas en su decimoséptimo encuentro del Torneo Apertura 2021, el cual dará comienzo a las 3:00.

El Once Caldas afronta el partido de la decimoséptima jornada con ganas de sumar más puntos a su clasificación tras empatar el último encuentro disputado frente al Rionegro Águilas.

Respecto al equipo visitante, el Jaguares FC no pudo ganar al Junior de Barranquilla en su último encuentro (0-2).

Como local, el Once Caldas ha ganado dos veces, ha perdido en tres ocasiones y ha empatado dos veces en siete partidos jugados hasta ahora, unos números que manifiestan la debilidad del equipo en los partidos en casa y que a su vez brindan esperanzas a los visitantes. A domicilio, el Jaguares FC ha vencido una vez y ha sido derrotado en cuatro ocasiones en sus siete encuentros que ha jugado hasta ahora.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el Palogrande, obteniendo como resultado tres victorias, una derrota y dos empates a favor del Once Caldas. La última vez que jugaron el Once Caldas y el Jaguares en esta competición fue en octubre de 2020 y el partido concluyó con un 2-1 favorable Once Caldas.

En referencia a su posición en la tabla clasificatoria del Torneo Apertura 2021, podemos ver que, antes de la disputa del encuentro, el Jaguares FC está por delante del Once Caldas con una diferencia de siete puntos. Los locales, antes de este partido, se sitúan en el decimoquinto lugar con 13 puntos en la clasificación. Por su parte, los visitantes cuentan con 20 puntos y ocupan la undécima posición en el torneo.