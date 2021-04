Los alemanes Benjamin Hassan y Constantin Schmitz ganaron en la final del torneo de Antalya en cincuenta y tres minutos por 6-2 y 6-1 a los jugadores españoles Pedro Vives Marcos y Pablo Llamas Ruiz. Tras este resultado, los tenistas se convierten en los campeones del torneo de Antalya.

La pareja derrotada no consiguió romper el saque ninguna vez, mientras que los ganadores, por su parte, lo lograron en 4 ocasiones. Además, Hassan y Schmitz lograron un 56% en el primer servicio, no cometieron ninguna doble falta y se hicieron el 78% de los puntos al saque, mientras que sus rivales obtuvieron un 70% de efectividad, no hicieron ninguna doble falta y consiguieron ganar el 49% de los puntos al saque.

En el torneo de Antalya (ITF Turkey F13) participan 16 parejas. Asimismo, se desarrolla entre el 30 de marzo y el 3 de abril sobre tierra batida exterior.