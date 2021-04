El Racing C. Villalbés y el Rápido de Bouzas se enfrentarán en su primer enfrentamiento en la Segunda Fase de Tercera División, que dará comienzo este domingo a las 17:30.

El Racing C. Villalbés ocupó el 4º lugar en la Primera Fase de Tercera División con 40 puntos y un balance de 34 tantos a favor y 26 en contra.

Respecto al rival, el Rápido de Bouzas ocupó el sexto lugar en la fase anterior de la liga con 31 puntos y unas cifras de 25 goles a su favor y 25 en contra.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el Municipal A Magdalena, obteniendo como resultado tres victorias, dos derrotas y un empate a favor del Racing C. Villalbés. Asimismo, los locales son los que más veces han ganado en su estadio frente al Rápido de Bouzas, pues lo han hecho en las dos últimas ocasiones. La última vez que jugaron el Racing C. Villalbés y el Rápido de Bouzas en este torneo fue en diciembre de 2019 y el encuentro acabó con un 3-0 a favor del Racing C. Villalbés.