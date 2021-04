Los españoles Pedro Vives Marcos y Pablo Llamas Ruiz cumplieron los pronósticos al vencer en una hora y once minutos por 6-2 y 6-2 a los jugadores surcoreanos Seong-Gook Oh y Seong Chan Hong en los cuartos de final del torneo de Antalya. Tras este resultado, los ganadores estarán en las semifinales del torneo de Antalya.

Los datos del partido reflejan que los vencedores lograron romper 4 veces el saque a sus contrincantes, lograron un 81% de efectividad en el primer servicio, no cometieron ninguna doble falta y se hicieron con el 76% de los puntos al saque. En cuanto a Oh y Hong, no consiguieron quebrar el saque ninguna vez, su efectividad fue de un 79%, no hicieron ninguna doble falta y consiguieron el 48% de los puntos al saque.

Vives Marcos y Llamas Ruiz se enfrentarán en las semifinales del torneo con los ganadores del partido en el que se enfrentarán Paul Woerner y Gabriel Donev contra Alexander Cozbinov y Daniel Michalski.

La celebración del torneo de Antalya (ITF Turkey F13) tiene lugar del 30 de marzo al 3 de abril sobre tierra batida al aire libre. En esta competición participan un total de 16 parejas.