Los detalles de las reuniones de Laporta y Florentino con el representante y el padre de Haaland

La 'tourné' de Alf-Inge Haaland (padre) y Mino Raiola (representante) por España este jueves santo fue frenético. Erling Haaland es el objeto de deseo de los dos grandes equipos españoles y ni Joan Laporta ni Florentino Pérez están dispuestos a entregar la toalla sin pelearlo.

El fichaje del delantero noruego puede marcar un antes y un después en los próximos años. Tanto FC Barcelona como Real Madrid han mostrado síntomas de agotamiento en sus plantillas, tanto mental como físico, y sobre todo una ausencia de un delantero puro como es el aún futbolista del Borussia Dortmund. Convencerle para que vista una camiseta u otra será una tarea complicada.

Las dudas económicas del Barça y las promesas de Laporta

Laporta necesita un golpe de efecto para acabar con el pesimismo generalizado del último año. Además de intentar la renovación de Messi, según la auditoría que él mismo encargó, aún tienen margen para emprender un gran fichaje. Haaland es, de largo, uno de los que más ilusionan en el mercado.

El principal problema desde el lado del noruego es que tienen serias dudas de que un club con una deuda ingente pueda pagar los 180 millones que se estima que alcanzará la operación, más la ficha que requerirá.

En las dos horas que duró la reunión, Laporta y Mateu Alemany, el director de fútbol, le aseguraron que no habría problema en el asunto económico, y que en el proyecto deportivo será una de las piezas claves. En general, le aseguraron que Haaland se sentirá valorado.

Florentino no estuvo en la reunión con los Haaland

Nada más acabar la reunión con el Barcelona, Raiola y Haaland Sr. tomaron el puente aéreo para presentarse en Madrid. La reunión tuvo un matiz diferente: no estuvo Florentino Pérez.

Josep Pedrerol, en 'El Chiringuito', dio los detalles:

El director general del club, y mano derecha (muchas veces también la izquierda) del presidente, José Ángel Sánchez, fue el encargado de recibir en las oficinas de Valdebebas a los Haaland.

A primera hora de la tarde, los enviados del futbolista llegaron a la Ciudad Deportiva Real Madrid, donde vieron de primera mano las instalaciones. Este es un elemento clave: Alf-Inge, exfutbolista, quiere tener garantías de que su hijo contará con el mejor sitio para ponerse a punto y cuidarse. Juni Calafat, ojeador e intermediario, fue el 'Cicerone' de la visita.

En esta visita no se habló de dinero, pero en el club blanco confían en poder satisfacer las pretensiones tanto de Haaland como del Borussia Dortmund, con cuyo presidente, según Pedrerol, tiene hilo directo Florentino.

El dirigente blanco, aunque no estuvo, fue informado de todo lo ocurrido, como no podía ser de otra manera. Aunque es probable que no tenga rivales en las próximas elecciones, por si acaso, va a intentar tener atado un gran fichaje para la próxima temporada.

El factor Mbappé

La presencia de los Haaland en Valdebebas y su filtración tiene otra consecuencia derivada: mete presión a Kylian Mbappé. El futbolista del PSG está en plena reflexión sobre su futuro, es consciente del interés del Madrid y el club blanco ya tiene los contactos muy avanzados.

El conjunto parisino empieza a perder la paciencia y, de hecho, este viernes en 'Le Parisien' apuntan a que están dispuestos a rebajar sus pretensiones para dejarle salir... y poder acometer otras operaciones.

Si Mbappé sale del PSG, la situación de Haaland se verá afectada. El francés es el gran deseo de Florentino, por encima del noruego, y ante la duda le elegirá a él por delante.