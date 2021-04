Detroit Pistons logró vencer como local frente a Washington Wizards por 120-91 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de Detroit Pistons cayeron derrotados en casa contra Portland Trail Blazers por 101-124. Por su parte, los de Washington Wizards también perdieron en casa con Charlotte Hornets por 104-114 y tras el encuentro acumulan un total de tres derrotas en los cinco últimos partidos. Detroit Pistons, tras el partido, se queda por el momento fuera de los Play-off con 14 partidos ganados de 48 disputados, mientras que Washington Wizards se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 17 partidos ganados de 47 jugados.

Durante el primer cuarto Detroit Pistons fue el principal líder y protagonista en el pabellón, alcanzó una diferencia de 12 puntos (30-18) y acabó con un resultado de 32-22. Posteriormente, en el segundo cuarto los jugadores del equipo local se distanciaron en el electrónico, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 10-2 y se hicieron con la máxima diferencia (19 puntos) al final del cuarto, que terminó con un resultado parcial de 31-22. Tras esto, los jugadores llegaban al descanso con un 63-44 en el contador.

En el transcurso del tercer cuarto el equipo local mantuvo su diferencia en el luminoso hasta finalizar con un resultado parcial de 24-24 y un 87-68 de resultado global. Por último, durante el último cuarto Detroit Pistons consiguió distanciarse nuevamente en el marcador, de hecho, el equipo consiguió un parcial de 10-1 e incrementó la diferencia hasta un máximo de 31 puntos (118-87) y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 33-23. Tras todo esto, los jugadores cerraron el marcador del partido con un resultado de 120-91 a favor de Detroit Pistons.

Además los jugadores de Detroit Pistons que más destacaron durante el partido fueron Josh Jackson y Mason Plumlee, que consiguieron 31 puntos, cuatro asistencias y dos rebotes y 13 puntos, siete asistencias y 11 rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Russell Westbrook y Robin Lopez, con 16 puntos, 12 asistencias y 11 rebotes y 16 puntos, tres asistencias y dos rebotes respectivamente.

En la próxima jornada de la NBA, Detroit Pistons se enfrentará a New York Knicks en el Little Caesars Arena. Por su parte, el próximo encuentro de Washington Wizards será contra Dallas Mavericks en el Capital One Arena.