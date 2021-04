Minnesota Timberwolves consiguió vencer en casa frente a New York Knicks por 102-101 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de Minnesota Timberwolves perdieron a domicilio contra Brooklyn Nets por 112-107. Por su parte, los de New York Knicks también perdieron en casa con Miami Heat por 88-98 y tras este resultado acumulan un total de tres derrotas en los cinco últimos partidos. Minnesota Timberwolves, tras el partido, se queda por el momento fuera de los Play-off con 12 victorias en 48 partidos disputados, mientras que New York Knicks continúa en puestos de Play-off con 24 victorias en 48 partidos jugados.

En el primer cuarto hubo varios movimientos en el marcador, aunque finalmente terminó distanciándose el equipo visitante y acabó con un resultado de 19-26. Posteriormente, en el segundo cuarto recortaron distancias los jugadores del equipo local y redujeron al mínimo la diferencia de puntos al final del cuarto, que finalizó con un resultado parcial de 31-25. Tras esto, los equipos llegaron al descanso con un 50-51 en el marcador.

En el transcurso del tercer cuarto los jugadores de New York Knicks se distanciaron en el electrónico, alcanzaron una diferencia de 12 puntos (62-74) y concluyó con un resultado parcial de 20-30 (y un 70-81 global). Por último, durante el último cuarto se produjo una remontada por parte de los jugadores de Minnesota Timberwolves, de hecho, consiguieron un parcial de 12-2 y el cuarto acabó con un resultado parcial de 32-20. Tras todo esto, el partido concluyó con un resultado final de 102-101 para los locales.

Durante el partido, destacaron Karl-Anthony Towns y Anthony Edwards por sus aportaciones al equipo, tras conseguir 18 puntos, seis asistencias y 17 rebotes y 24 puntos, tres asistencias y dos rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Julius Randle y RJ Barrett, con 26 puntos, seis asistencias y 12 rebotes y 23 puntos, dos asistencias y tres rebotes respectivamente.

Tras vencer este partido, el próximo duelo de Minnesota Timberwolves será contra Memphis Grizzlies en el Fedexforum, mientras que New York Knicks se enfrentará a Dallas Mavericks en el Madison Square Garden.