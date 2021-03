Gonzalo Lama, chileno cumplió los pronósticos al ganar en los dieciseisavos de final del torneo de Villa María en una hora y veintinueve minutos por 6-2 y 6-3 al jugador uruguayo Martin Cuevas, número 489 de la ATP y cabeza de serie número 4. Con este resultado, el tenista estará en los octavos de final del torneo de Villa María.

Cuevas no consiguió quebrar el saque ninguna vez, mientras que Lama lo logró 4 veces. Además, el chileno tuvo un 52% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y logró el 76% de los puntos al saque, mientras que su adversario logró un 48% de efectividad, no hizo ninguna doble falta y ganó el 53% de los puntos al saque.

Durante los octavos de final Lama se medirá contra el ganador del partido en el que se enfrentarán el estadounidense Dali Blanch y el tenista argentino Juan Bautista Torres.

La celebración del torneo de Villa María (ITF Argentina F1) se produce desde el 28 de marzo hasta el 4 de abril sobre tierra batida exterior. En esta competición participan un total de 88 jugadores.