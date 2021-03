El entrenador de Fermín Cacho estalla contra Eufemiano Fuentes y Évole: "¿Por qué no siguieron leyendo nombres?"

Enrique Pascual Oliva, que fue entrenador de Fermín Cacho, dijo a EFE que las insinuaciones del médico deportivo Eufemiano Fuentes sobre el posible dopaje del exatleta soriano son una "venganza política" tras ser detenido en 2006 por la Operación Puerto, cuando el secretario de Estado para el Deporte era Jaime Lissavetzky (PSOE).

Pascual Oliva señaló a EFE que Fuentes necesitaba una "figura", como Cacho para llamar la atención sobre sus acusaciones en la entrevista concedida a Jordi Évole, en la que habló sobre el dopaje en el mundo del deporte, los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y los deportistas y equipos supuestamente implicados.

"Ví que era una teatrillo. ¿Te voy a leer nombres? ¡Qué casualidad! Primero, no; segundo, no; tercero, no; cuarto, sí. ¿Por qué no siguieron leyendo? Porque lo tenía todo orquestado para ir a donde iba", destacó.

Pascual considera que las acusaciones formuladas por Fuentes le van a salir mal.

Durante la entrevista, Fuentes reveló que Cacho ejerció de intermediario de Jaime Lissavetzky, secretario de Estado para el Deporte entre 2004 y 2011, para "preparar al equipo español" para los Juegos Olímpicos de Pekín.

"Creo que todos lo sabemos que tuvo un problema gordo y las paso canutas. Y creo que una cosa trae a la otra. Si no, no me lo explico, no tiene ningún sentido. Para mí es un teatro orquestado divinamente", afirmó Pascual.

El entrenador desveló que habló con Cacho tras la emisión del programa televisivo y reconoció que el exatleta está muy afectado. "La duda la ha sembrado, pero esto cae por su propio peso. Yo poco preocupado estoy", resaltó.

Pascual, que empezó a viajar con la selección española en 1991 -Fuentes, en 1987, dejó de ser médico de la RFEA- y llevó toda la trayectoria deportiva de Cacho, aseguró que el médico deportivo no ha tenido una relación profesional con su pupilo.