Críticas al DUX Inter por absorber el EDF Logroño y entrar en el fútbol femenino: "Sólo cuando lo hace el Real Madrid está todo mal"

La expansión del DUX Inter sigue imparable. Tras convertir al antiguo Inter de Madrid en un referente por su curiosa gestión (fichajes con criptomonedas como el de David Barral) y meterle en la nueva Primera RFEF, ahora tendrán una sección de fútbol femenino.

Será un equipo lejos de Madrid, concretamente en La Rioja: han absorbido el EDF Logroño. El club de DjMaRiiO, Thibaut Courtois y Borja Iglesias entre otros se ha convertido en copropietarios del conjunto logroñés, que a partir de la próxima temporada cambiará de nombre y escudo para llamarse DUX Logroño.

OFICIAL | DUX vuelve a hacer historia dando el salto a la Primera División del fútbol femenino.



Nos convertimos en copropietarios del @edflogronofem con el que compartiremos equipación y escudo la próxima temporada.



Cuando no has visto nada igual es DUX.#GoDUX pic.twitter.com/b23uemcYLb — DUX Gaming (@TeamDUXGaming) March 30, 2021

El DUX entrará directamente en la Primera Iberdrola (salvo descenso del Logroño, que actualmente van antepenúltimas) y eso ha sido objeto de crítica por un sector de la afición. Concretamente, por el madridismo.

Una parte de la hinchada blanca apunta a la hipocresía de elogiar la acción del DUX, cuando han hecho algo prácticamente lo mismo con el Real Madrid al absorber al Tacón. Por aquel entonces, se acusó al club de comprar su hueco en la pujante liga femenina, hoy Primera Iberdrola, y no crear una cantera desde abajo, a imagen de lo que hacen otros clubes como el FC Barcelona, grandes dominadoras (no han perdido aún ningún partido esta temporada), y el Atlético, que no están atravesando su mejor momento y están algo descolgadas en la clasificación.

Danae Boronat, periodista de Movistar, señaló en su entrevista con 20minutos.es que se sentía "decepcionada" porque el Real Madrid no ha dado la relevancia que merece a su sección de fútbol femenino.

La llegada del DUX ha generado dudas similares, especialmente para quienes sospechan que se pueden llevar el equipo de Logroño y trasladarlo a la capital a no mucho tardar.