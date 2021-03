La barrera idiomática obliga al tenista Diego Schwartzman a aclarar su postura ante la vacuna contra el Covid-19

El tenista argentino Diego Schwartzman ha tenido que pedir disculpas y aclarar un malentendido producto de la barrera idiomática con el inglés que le costó recientemente un disgusto importante. Jugador hizo una entrevista con el reputado periodista Ben Rothenberg y no terminó de expresarse bien en la lengua anglosajona, dando a entender que era anti-vacuna.

Tras la entrevista con Rothenberg, las redes sociales echaron chispas y las notificaciones del Twitter de Diego Schwartzman no le dejaron tranquilo. El motivo fue una respuesta en la que el argentino dijo: “[La vacuna] no es una prioridad para mí porque estamos teniendo muchos problemas para conseguirla en Argentina. Obviamente estamos en Estados Unidos y aquí hay más oportunidades para tener la vacuna para muchas personas, pero no pienso en ello. Lo que quiero decir es que, si hay una oportunidad en el futuro, creo que ayudaré a mi familia a obtener la vacuna, pero [la vacuna] realmente no es algo que me guste. No es tradición en mi familia conseguir ninguna vacuna. Creo que todos la van a tener en el futuro, pero no es el momento”.

Hola a todos!!! Quiero aclarar que respondí a @BenRothenberg en inglés lo cual no es mi especialidad... que me voy a vacunar cuando llegue mi turno que no me daría la vacuna antes que mi familia y la gente que realmente lo necesita. Quizás mi inglés no fue claro. — diego schwartzman (@dieschwartzman) March 29, 2021

Schwartzman utilizó su cuenta personal de Twitter para aclarar el malentendido. “Hola a todos. Quiero aclarar que respondí a Ben Rothenberg en inglés, lo cual no es mi especialidad… Que me voy a vacunar cuando llegue mi turno, que no me daría la vacuna ante que mi familia y la gente que realmente lo necesita. Quizás mi inglés no fue claro. Quería aclararlo porque quizás por culpa de responder en inglés no pude expresarme correctamente”.