Las italianas Cristiana Ferrando y Dalila Spiteri cumplieron los pronósticos al ganar en los octavos de final del torneo de Sharm El Sheikh por 6-4 y 6-2 en una hora y diez minutos a las jugadoras ucranianas Mariya Dolzhenko y Alina Nesmianovych. Con este resultado, la pareja se hace con el puesto para los cuartos de final del torneo de Sharm El Sheikh.

Los datos recogidos acerca del partido muestran que las vencedoras lograron romper el saque 3 veces a sus contrincantes, mientras que la pareja derrotada, por su parte, no logró romper el saque a sus oponentes. Además, en el primer servicio Ferrando y Spiteri tuvieron un 69% de efectividad y consiguieron el 80% de los puntos al saque, mientras que sus adversarias consiguieron un 65% de efectividad y ganaron el 54% de los puntos al saque. Para concluir, en cuanto a las faltas, las ganadoras no cometieron ninguna doble falta y sus rivales no hicieron ninguna doble falta.

En los cuartos de final, Ferrando y Spiteri jugarán contra las jugadoras rusas Anastasia Kovaleva y Dasha Plekhanova.

El torneo ITF Egypt 13A se celebra sobre pista dura al aire libre y en él se presentan un total de 16 parejas. Además, tiene lugar del 30 de marzo al 3 de abril en Sharm El Sheikh.