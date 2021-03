New Orleans Pelicans venció como visitante a Boston Celtics por 109-115 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de Boston Celtics lograron la victoria a domicilio contra Oklahoma City Thunder por 94-111. Por su parte, los de New Orleans Pelicans también vencieron en casa a Dallas Mavericks por 112-103 y tras el encuentro acumulan una racha de cuatro victorias en los cinco últimos partidos. Por el momento New Orleans Pelicans se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 21 partidos ganados de 46 jugados, mientras que Boston Celtics se queda empatado a partidos ganados con los puestos de Play-off con 23 victorias en 47 partidos disputados.

Durante el primer cuarto hubo varios movimientos en el marcador, de hecho, los visitantes consiguieron un parcial de 14-2 durante el cuarto y acabó con un 27-32. Tras esto, en el segundo cuarto los visitantes lograron distanciarse en el marcador y alcanzaron una diferencia de nueve puntos (30-39) durante el cuarto, el cual finalizó con un resultado parcial de 28-32. Tras esto, los equipos acumularon un total de 55-64 puntos antes del descanso.

En el transcurso del tercer cuarto los locales consiguieron aproximarse en el electrónico, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 10-2 y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 26-24 (y un 81-88 total). Por último, durante el último cuarto los jugadores del equipo local también reducían distancias nuevamente en el luminoso, de hecho, consiguieron un parcial de 13-0, aunque no fue suficiente para hacerse con la victoria del partido y el cuarto acabó con un resultado parcial de 28-27. Finalmente, el duelo terminó con un resultado de 109-115 a favor del equipo visitante.

La victoria de New Orleans Pelicans se cimentó sobre los 28 puntos, tres asistencias y ocho rebotes de Zion Williamson y los 25 puntos, nueve asistencias y un rebote de Brandon Ingram. Los 34 puntos, cinco asistencias y nueve rebotes de Jayson Tatum y los 23 puntos, cuatro asistencias y cuatro rebotes de Kemba Walker no fueron suficientes para que Boston Celtics pudiese ganar el partido.

El próximo partido de Boston Celtics será contra Dallas Mavericks en el Td Garden. Por su parte, New Orleans Pelicans se enfrentará a Orlando Magic en el Smoothie King Center.