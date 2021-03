Miami Heat venció como visitante a New York Knicks por 88-98 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de New York Knicks lograron la victoria a domicilio contra Milwaukee Bucks por 96-102, mientras que los de Miami Heat perdieron fuera de casa con Charlotte Hornets por 110-105. Miami Heat, con este resultado, se encuentra empatado a partidos ganados con los puestos de Play-off con 23 partidos ganados de 47 jugados. Por su parte, New York Knicks, tras el partido, se mantiene en puestos de Play-off con 24 victorias en 47 partidos disputados.

El primer cuarto estuvo liderado por los jugadores de Miami Heat, elevaron la diferencia hasta un máximo de seis puntos (0-6) y concluyó con un 16-21. Tras esto, durante el segundo cuarto se produjo una remontada por parte de New York Knicks, de hecho, el equipo consiguió un parcial durante este cuarto de 16-0 y elevó la diferencia hasta un máximo de nueve puntos (43-34) durante el cuarto, el cual terminó con un resultado parcial de 27-15. Tras esto, los rivales acumularon un total de 43-36 puntos antes del descanso.

En el transcurso del tercer cuarto se produjo una remontada por parte de los jugadores locales, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 11-2 y consiguieron la máxima diferencia (11 puntos) al final del cuarto y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 21-39 y un total de 64-75. Por último, en el último cuarto los locales lograron aproximarse de nuevo en el electrónico, aunque no fue suficiente para hacerse con la victoria del partido y el cuarto acabó con un resultado parcial de 24-23. Finalmente, el choque terminó con un resultado final de 88-98 a favor del equipo visitante.

Durante el partido, Miami Heat consiguió el triunfo gracias a los 20 puntos, cuatro asistencias y 17 rebotes de Bam Adebayo y los 27 puntos, seis asistencias y cinco rebotes de Jimmy Butler. Los 22 puntos, tres asistencias y ocho rebotes de Julius Randle y los 16 puntos, dos asistencias y dos rebotes de Derrick Rose no fueron suficientes para que New York Knicks ganase el partido.

Tras conseguir la victoria, en el siguiente duelo Miami Heat medirá sus fuerzas con Indiana Pacers en el Bankers Life Fieldhouse. Por su parte, en el próximo partido, New York Knicks se enfrentará a Minnesota Timberwolves en el Target Center.