Ronaldo: "Pido perdón a todas las madres por mi corte de pelo de 2002"

Los cortes de pelo de los futbolistas son a menudo copiados por sus jóvenes fans. Tratan de imitar e estilo de sus ídolos... aunque no siempre la estética resultante es del agrado de todos. Eso es lo que pasó con el corte de pelo de Ronaldo Nazario en el Mundial de Corea y Japón de 2002.

El brasileño popularizó un rapado que dejaba sólo una cortinilla en el frontal de su cabeza: "Horrible. Pido perdón a todas las madres que vieron a sus hijos hacerse el mismo corte de pelo", comentó, en Sports Illustrated.

El delantero cuenta que lo hizo para desviar la atención de la lesión que sufrió antes de la semifinal de aquel Mundial: "Los periodistas vieron mi corte de pelo y se olvidaron de la lesión".

19 años después, Ronaldo está al frente del Real Valladolid, un equipo al que espera mantener en la élite, pero a su manera: "Quiero estar cerca de los jugadores y ver lo que necesitan, pero intento no acercarme demasiado, quedarme en mi sitio. No quiero ser el presidente que dice: quiero esto y aquello, si no, te echo", cuenta.

"Quiero hacer que este club sea mucho mejor y más grande que cuando lo recibí. Después de eso, ya veremos. Por ahora, es sólo seguir trabajando y mantener el club en Primera división", añade.