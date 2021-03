Eufemiano Fuentes: "Sé que algunos medallistas de Barcelona'92 recurrieron al dopaje"

"He usado medicamentos dopantes antes de que fueran prohibidos y cuando fueron prohibidos recurrí a otros, para estar siempre fuera de la línea que era peligrosa. El sistema me lo pidió a mí, yo trabajé para el Gobierno en los años 80 y no quise volver a hacerlo en 2004. Era un adelantado y quizá por eso fui tan solicitado", dijo este domingo en una larga entrevista en 'Lo de Évole'.

El médico canario, absuelto por la Audiencia Provincial de Madrid en 2016 del delito contra la salud por el que fue condenado en el juicio de 2013 de la Operación Puerto, no quiso "mencionar equipos y deportistas por miedo a ser procesado" pero confirmó muchas sospechas antiguas y levantó una gran sombra sobre los Juegos Olímpicos de Barcelona'92, donde dice se recurrió "al dopaje".

"Es la última entrevista que voy a dar, me acabo de jubilar, quería contar lo que la gente no sabe. Me acusaron de ser el jefe de una trama criminal. Me han asociado mucho al dopaje y ese delito nunca lo cometí", apunta un Eufemiano que confesó sus viajes a Europa del Este para conocer técnicas para mejorar el rendimiento.

"'Si tú me dices como recuperar de un esfuerzo intenso y prolongado con algo yo tengo un sobre de 500 dólares'. La Federación sabía que yo iba no solo como técnico sino también para aprender técnicas para mejorar el rendimiento. No está por escrito. Querían que nuestros deportistas compitieran en igual de condiciones. 'No quiero positivos pero quiero resultados'", apuntó.

El médico fue vetado por la Federación Española de Atletismo en 1989 pero aún así hubo al menos 15 atletas que recurrieron a él para la gran cita olímpica de Barcelona. Fuentes no quiso dar esos nombres, pero al ser preguntado por Fermín Cacho terminó confesando que el campeón olímpico de 1.500 fue uno de sus pacientes para suministrale "los tratamientos que hacía en aquella época".

"Yo creo que usaban EPO los atletas españoles en el '92, no se daba positivo. He guardado el secreto profesional, no estoy dispuesto a entrar en una guerra sin cuartel. Las medallas no van a caer. Sé que algunos medallistas de Barcelona'92 recurrieron a sustancias dopantes. No es demostrable pero sí me pueden querellar y no me quiero ver en un tribunal", apuntó.

El médico de Las Palmas también se refirió a su trabajo por el ciclismo, donde ayudaba "al proceso de recuperación" del ciclista desde la misma línea de meta. Fuentes apuntó que la intervención de la Guardia Civil y la Operación Puerto se debió a una persecución por su negativa un año antes a trabajar para el Gobierno.

"Qué casualidad que un año antes de que ocurriera todo recibo una propuesta de alguien del entorno del Secretario de Estado, del PSOE, un deportista, Fermín Cacho, para volver al Comité Olímpico y preparar al equipo para Pekín 2008. Yo decliné la oferta. Alguien pensó, si no va a trabajar con nosotros que no trabaje con nadie, vamos a quitarle del sistema", contó.

Por otro lado, el médico fue preguntado por una relación que calificó de "discreta" con el fútbol, ya que además de la conocida con UD Las Palmas, Universidad y Elche fue requerido "extraoficialmente para asesorar a los médicos" de otros equipos. Después de varias vueltas, Fuentes admitió que pudo tener que ver con la Real Sociedad en la temporada 2002/03.

"No fui médico de la Real pero asesoré de alguna forma viendo esto. Es posible, que tuvo algo que ver con su rendimiento (en la 2002/03), pero hay muchos factores. Quiero pensar que sí", apuntó, para terminar con otro sin fin de giros sobre su posible relación con el Real Madrid, la cual negó y explicó que le debieron unos gastos del juicio que participó y tuvo el club contra L'Equipe.