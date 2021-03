New Orleans Pelicans se hizo con la victoria como local frente a Dallas Mavericks por 112-103 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de New Orleans Pelicans cayeron derrotados en casa contra Denver Nuggets por 108-113. Por su parte, los de Dallas Mavericks también perdieron en casa con Indiana Pacers por 94-109 y tras el encuentro acumulan un total de tres derrotas en los cinco últimos partidos. New Orleans Pelicans, tras el partido, se queda por el momento fuera de los puestos de Play-off con 20 partidos ganados de 45 disputados, mientras que Dallas Mavericks se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 23 partidos ganados de 44 jugados.

Durante el primer cuarto hubo varios cambios de líder en el marcador, de hecho, los locales consiguieron un parcial de 13-0 durante el cuarto, aunque finalmente terminó distanciándose el equipo local y terminó con un resultado de 35-20. Tras esto, en el segundo cuarto los visitantes lograron remontar el partido hasta conseguir el empate, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 17-0, el cual acabó con un resultado parcial de 18-33. Tras esto, los rivales llegaron al descanso con un 53-53 en el luminoso.

El tercer cuarto nuevamente tuvo alternancias en el marcador, que finalizó con un resultado parcial de 27-25 y 80-78 de total. Por último, en el transcurso del último cuarto de nuevo hubo varios movimientos en el marcador hasta que finalizó con un resultado parcial de 32-25. Tras todo esto, el partido terminó con un resultado final de 112-103 para los jugadores del equipo local.

Gran parte de la victoria de New Orleans Pelicans se cimentó a partir de los 38 puntos, seis asistencias y cinco rebotes de Zion Williamson y los 20 puntos, una asistencia y cinco rebotes de Nickeil Alexander-Walker. Los 30 puntos, tres asistencias y cinco rebotes de Tim Hardaway Jr. y los 24 puntos, cuatro asistencias y dos rebotes de Jalen Brunson no fueron suficientes para que Dallas Mavericks ganase el partido.

Tras vencer el partido, el siguiente choque de New Orleans Pelicans será contra Boston Celtics en el Td Garden. Por su parte, el próximo rival de Dallas Mavericks será Oklahoma City Thunder, con el que jugará en el Chesapeake Energy Arena.