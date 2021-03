Bagnaia pulveriza el récord de Catar y consigue la pole de MotoGP por delante de Quartararo y Viñales

La primera pole de la temporada de MotoGP se vendió muy cara y Francesco Bagnaia tuvo que pulverizar el récord del circuito con un tiempo de 1:52.772 en una Q1 muy apretada hasta el último momento. Fue la primera pole para un equipo que no sea Yamaha desde 2016, y fue también la primera de un Bagnaia en la máxima categoría del motociclismo.

"Ayer ya lo dije que tenía margen para mejorar los tiempos. Lo sabía. El primer intento ha ido bien, pero me faltaba algo, pero en los últimos dos sectores lo he hecho prácticamente con los ojos cerrados y lo he logrado. Estoy muy contento", declaró el italiano, después de ser más rápido que todos sus rivales y asegurándose partir de la primera posición en la carrera del domingo.

La segunda plaza se la llevó un Fabio Quartararo, mientras que Maverick Viñales se colocó tercero. "No esperábamos rodar tan rápido, pero estamos muy contentos. Era muy importante estar en primera fila. Intentaremos hacer una buena salida y estar en los primeros puestos mañana", explicó el español.

Viñales desplazó en su última vuelta a Valentino Rossi a una sorprendente cuarta posición, siendo el primer piloto satélite del GP de Catar. "Ha sido una gran clasificación. Estoy muy contento porque es muy importante salir cuarto mañana. 'Pecco' ha dado miedo con ese tiempo para la pole", dijo tras la última tanta de clasificación previa al GP de Catar.

Además, en la FP4 previa a las vueltas por la pole, Johann Zarco estableció un nuevo récord de velocidad en MotoGP al alcanzar los 362km/h en la interminable recta del circuito de Catar.

Moto2: Raúl Fernández se estrena en la categoría con un 2º lugar

Sam Lowes logró la pole, al igual que el año pasado, y tendrá junto a él en primera línea a un Raúl Fernández que se estrenaba en la categoría y brilló con luz propia logrando la segunda posición. “Estoy muy contento. Aún no me lo creo. Ha sido un sueño dar el salto a Moto2. Nos ha costado en la pretemporada y los libres pero gracias al equipo hemos logrado esta gran posición”, comentó el piloto español, que también tuvo palabras para su compañero de equipo, con el que hizo una estrategia que dio frutos. “He conseguido hacer segundo gracias a mi compañero de equipo que ha tirado un poquito de mí”.

Moto3: el novato Izan Guevara se cuela en primera línea

El sudafricano Darryn Binder se llevó la primera pole de la temporada en la categoría de Moto3, estableciendo el récord de la pista con 2:04.075, y estará acompañado en la primera fila de la parrilla por el joven de 16 años Izan Guevara. El español debutaba en un GP y lo hizo a lo grande, llegando de la Q1 y colándose en el segundo lugar en la Q2. “No esperaba estar mi primer sábado aquí. Ha sido increíble la sensación. Veníamos de la Q1 porque los libres de ayer cometí muchos errores de novato”, declaró tras la bandera a cuadros.