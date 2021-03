Las penurias de Lucas Veríssimo antes de triunfar en el fútbol: "Comíamos arroz viejo que tenía hasta larvas muertas"

Lucas Veríssimo, jugador del Benfica y uno de los nombres propios de la historia del Santos brasileño, cuenta en una entrevista para Globoesporte sus duros inicios en la escuela deportiva en la que se formó en Sao Paulo.

Los primeros pasos de Veríssimo fueron en la Escuela José Bonifácio. Allí llegó como un niño con la ilusión y el sueño de triunfar algún día en el Santos, pero no sabía las penurias que tendría que pasar hasta que se diese la ocasión. “Teníamos una dieta muy mala. Comíamos arroz viejo, tenía hasta larvas muertas. Era arroz todos los días y los frijoles sabían raros. Mira como sería que si busco una foto de esa época estaba muy delgado”, cuenta el jugador del Benfica. “No les dije a mis padres lo que pasaba allí porque me harían regresar a casa. Me callé y me aferré a mi sueño. Sabía que llegaría a Santos”.

Sin embargo sólo pudo aguantar en aquella escuela un año y medio. Su madre tenía que trabajar doble turno en dos oficios distintos para poder pagarlo, así que un adolescente Veríssimo renunció a seguir allí. Paradójicamente su sueño empezó a verse más cerca a los pocos días. “Me llamó alguien que me había visto en la escuela y me dijo, ‘se la razón por la que te fuiste de allí, pero sabemos la calidad que tienes y te queremos a prueba en el Linense”.

Tras fichar por el Linense, el Santos terminó fijándose en él y Veríssimo acabó poniéndose el uniforme del equipo de sus amores. Allí creció rápidamente en importancia y llegó a disputar 100 partidos. Esto llevó al Benfica a poner 6.5 millones sobre la mesa y hacerse con el central en el mes de enero.