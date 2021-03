Javier Clemente vuelve a atacar a De la Morena tras su retirada: "Si no continúa es porque no le oye ni el tato"

José Ramón de la Morena anunció el pasado jueves por la noche que deja la radio después de 40 años en primera línea, siendo una de las grandes figuras de las ondas españolas habiendo hecho historia en Cadena SER con 'El Larguero' y más tarde aventurándose en 'El Transistor' de Onda Cero, donde ha estado cinco años.

La noticia le sirvió de excusa al exseleccionador español, Javier Clemente, para volver a encender la llama de la polémica que ya mantiene desde hace varios años con De la Morena, y aprovechó para atacarlo duramente tras su retirada. En los micrófonos de Radio MARCA, el entrenador asegura que "si no continúa es porque no le oye ni el tato".

"Dice que se retira porque el programa acaba muy tarde, pero si José Ramón de la Morena no continúa es porque no le oye ni el tato. Es un sinvergüenza, que me cortó el micrófono de manera cobarde”, señaló el técnico vasco, acusándole de censura.

"José Ramón de la Morena es un tío que quería empezar el programa pensando cómo me hacía daño. En su libro reconoció que me hizo daño y ese tipo de daño se hace queriendo, a posta", apuntó sobre su relación personal. "José Ramón de la Morena mintió sobre mí, dijo que no me llevaba bien con mi familia y la relación es la mejor. Ahora dice que bebo, que soy un borracho... y yo soy abstemio", añadió.

"Es un periodismo obsoleto, periodismo del miedo de los deportistas a que un tío con una audiencia X te ponga a parir. Por miedo van y le atienden", zanjó Clemente.