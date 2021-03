Jorge Lorenzo, la estrella ausente, pero muy presente en el Mundial de MotoGP: críticas, enganchones...

"Digo lo que quiero, ya no represento a nadie". Con esta declaración de intenciones se definía Jorge Lorenzo hace unas semanas a las puertas del Mundial de MotoGP 2021. El expiloto está muy presenta tras haber abandonado la parrilla y sus opiniones, como siempre pasó, no dejan indiferente a nadie.

El pentacampeón mundial (con tres títulos en la categoría reina) siempre ha dicho lo que pensaba pese a que le pudiera conllevar algún problema hasta con sus propios compañeros de equipo. Ahora, sin pertenecer al Mundial, continúa en la misma línea.

De hecho, a principios de marzo se mofó de una caída de Carl Crutchlow con un "os lo dije" en Instagram, lo que provocó la respuesta de Jack Miller y, de nuevo, la réplica sin tapujos de Lorenzo.

"¿Qué tal si creces? En serio, deja de comportarte como un crío", comentaba Miller. A lo que el ex de Yamaha respondió: "Jack Miller, qué te parece si apagas el teléfono, dejas de hacer 'stoppies' y empiezas a ganar algunas carreras? Ya tienes 26 años. Concéntrate en las cosas importantes y no malgastes tu talento".

Aquella de marzo fue una semana polémica para el piloto español. No sólo se enganchó con el piloto de Ducati, también cruzó varios tuits con el español Aleix Espargaró, quien compartió con emoticonos de risas una encuesta en la que los seguidores de Lorenzo votaban 'no' a la posibilidad de que el mallorquín fuera comentando la temporada.

Una mofa que no sentó nada bien a Lorenzo, que no dudó en compartir el balance de victorias de Espargaró: ninguna.

"0 victorias en 18 años, ¿de verdad? Sabía que tu mánager es una bestia, pero el hecho de que todavía estés en MotoGP es algo que sólo puede ser producto de la magia... Al menos Cal (Crutchlow) y Jack (Miller) ganaron algunas carreras", sentenció. Lorenzo en estado puro.

Amigo de las polémicas desde siempre

Pese a que el piloto, de indudable talento dado su palmarés que, como él mismo aseguró hace unos días "es como el algodón (que no engaña)", asegura que es ahora cuando no se corta al estar sin equipo; lo cierto es que Lorenzo nunca ha sido de morderse la lengua.

Durante su periodo en activo, protagonizó varias polémicas con Marc Márquez que fundaron una rivalidad legendaria entre ellos. "Espero que venga a disculparse y no lo haga más porque tendré que pilotar de una manera que no me gusta", llegó a decir Lorenzo tras un incidente en el GP de Aragón. El mallorquín siempre fue crítico con el riesgo del '93' suele asumir en pista.

También se enfrentó a otro de los pilotos más importantes de la historia del motociclismo español, Dani Pedrosa. De hecho, ambos protagonizaron una especie de 'acuerdo de paz' obligados por el entonces Rey Don Juan Carlos, que les obligó a darse la mano en público. Sin embargo, Lorenzo, hace apenas unos días, reveló que se trató sólo de un paripé y que aún pasarían dos años hasta que ambos se dirigieran la palabra.

Será este el primer año de MotoGP sin Lorenzo -se retiró en 2019 pero en 2020 ejerció de probador-, aunque, dada su actividad reciente, estará más que presente en el Mundial.