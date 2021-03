Pawel Cias, polaco ganó en los octavos de final del torneo de Sharm El Sheikh por 7(7)-6(3) y 6-1 en una hora y veinticuatro minutos a Yuta Shimizu, tenista japonés, número 351 de la ATP y cabeza de serie número 1. Con este resultado, veremos al ganador del partido en los cuartos de final del torneo de Sharm El Sheikh.

Los datos del partido reflejan que Cias logró romper el saque 2 veces a su contrincante, en el primer servicio tuvo un 60% de efectividad, no cometió ninguna doble falta y logró el 78% de los puntos al saque. En cuanto al jugador japonés, no consiguió romper el saque ninguna vez, tuvo un 71% de primer servicio, no cometió ninguna doble falta y logró ganar el 62% de los puntos al saque.

En los cuartos de final, el polaco se medirá contra el jugador japonés Makoto Ochi, número 483 y cabeza de serie número 8.

El torneo de Sharm El Sheikh (ITF Egypt F12) se lleva a cabo desde el 21 al 28 de marzo sobre pista dura exterior. En el campeonato se enfrentan un total de 87 tenistas.