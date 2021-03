La jugadora sueca Fanny Ostlund y la egipcia Sandra Samir, número 430 de la WTA cumplieron las previsiones al ganar en una hora por 6-1 y 6-1 a la tenista portuguesa Ana Filipa Santos y a la tenista egipcia Amira Badawi en los cuartos de final del torneo de Sharm El Sheikh. Con este resultado, Ostlund y Samir consiguen la plaza para las semifinales del torneo de Sharm El Sheikh.

Durante el partido, las ganadoras consiguieron quebrar 5 veces el saque a sus oponentes, obtuvieron un 82% de primer servicio, no cometieron ninguna doble falta, consiguiendo ganar el 82% de los puntos al saque. Por lo que respecta a la pareja perdedora, no lograron quebrar el saque ninguna vez, consiguieron un 58% de efectividad, no hicieron ninguna doble falta y ganaron el 42% de los puntos al saque.

Durante las semifinales, las ganadoras jugarán contra las ganadoras del partido que enfrentará a Yeon Woo Ku y Raphaelle Lacasse contra Dalila Spiteri y Stephanie Judith Visscher.

En el torneo de Sharm El Sheikh (ITF Egypt 12A) participan 16 parejas. Asimismo, se lleva a cabo desde el 23 al 27 de marzo sobre pista dura exterior.