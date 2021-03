Quién es Esteban Ocon, piloto de la escudería Alpine de Fórmula 1

XPB / James Moy Photography Ltd.

Esteban Ocon (Évreux, Francia, 1996) no es ni mucho menos un desconocido en la Fórmula 1, pero aún no ha acabado de explotar. El que estaba llamado a ser la gran esperanza francesa se vio adelantado por Pierre Gasly en 2020 como el primer galo en lograr una victoria desde Olivier Panis y esa es una espina que no se va a poder quitar.

Criado en la cantera de Mercedes, la imposibilidad de verse en el primer equipo le llevó a debutar en la extinta Manor para luego pasar a Force India (hoy Aston Martin) donde militó dos temporadas... protagonizando una escena muy comentada cuando casi llega a las manos con Max Verstappen. Se quedó sin coche en 2019, aunque no por este incidente.

Renault le reclutó en 2020 para realzar el carácter francés del equipo y logró su primer podio en la penúltima carrera de esa temporada. Es el eje sobre el que pivota el proyecto de futuro de Alpine, y tratará de acabar de madurar con un profesor de lujo a su lado como compañero: Fernando Alonso.