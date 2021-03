Mike Tyson recula y asegura que peleará contra Holyfield a finales de mayo

El excampeón del mundo del peso pesado Mike Tyson salió este martes al paso de las informaciones que indicaban que se había negado una millonaria oferta para subirse al ring contra su antiguo rival Evander Holyfield y aseguró que ambos volverán a verse las caras el 29 de mayo en cuanto se solucionen pequeños flecos del contrato.

Este lunes, los representantes de Holyfield informaron que Tyson había rechazado 25 millones de dólares (cerca de 21 millones de euros) por realizar este combate, pero el neoyorquino lo desmintió 24 horas después. "Sólo le quiero decir a la gente que la pelea entre Holyfield y yo se hará. Holyfield es un tipo humilde, lo sé, es un hombre de Dios, pero yo soy el hombre de Dios. Y vamos a tener mucho éxito el 29 de mayo", apuntó en una charla con la cuenta de 'Instagram' de la revista 'Haute Living'.

"La pelea va a suceder y lo único es que tenemos que comprobar pequeñas cosas fundamentales del contrato", añadió el de Brooklyn, que criticó a los promotores. "He aprendido mucho y no les necesitamos. Me caen bien, pero qué puedes necesitar de alguien de su posición en este negocio", agregó.