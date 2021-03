Fernando Alonso, con la confianza por las nubes: se considera mejor que el resto de pilotos de la parrilla

Fernando Alonso habló para la BBC y dejó claro que estos dos años y medio alejado de la Fórmula 1 no van a ser un lastre en su preparación para la temporada 2021. Tanto que ni siquiera duda en admitir que se siente superior al resto de pilotos de la parrilla.

“Vuelvo a la Fórmula 1 con el objetivo de hacerlo bien, obviamente, y de tener oportunidad de ganar carreras y espero que campeonatos”, explicó el piloto asturiano. “Entendemos que este año no será posible, porque las normas son ligeramente diferentes pero básicamente iguales que en otros años. En 2022 hay una oportunidad de que se mezcle el orden de la parrilla y esperamos ser uno de esos equipos que sorprendan a todos. Para lograrlo, tenemos que trabajar duro este año”.

En lo referente a sus rivales, entre los que hay un buen puñado de jóvenes talentos, pero también viejos conocidos como Lewis Hamilton y Kimi Raikkonen, Alonso tiene claro que no hay distinciones aunque cuando le preguntan si es tan bueno como ellos, el asturiano responde con un “no, soy mejor”.

“Va a ser genial. Estoy deseando correr contra jóvenes talentos que han estado mostrando un gran rendimiento en categorías inferiores. También tenemos aún campeones que estaban hace dos años, como Lewis [Hamilton], Sebastian [Vettel] o Kimi [Raikkonen], además de Verstappen, que es uno de los jóvenes o de una generación más joven, pero compite en el más alto nivel de la parrilla desde hace cuatro o cinco años”, analizó Fernando. “Tenemos una parrilla muy competitiva y va a ser un reto encontrármelos en la pista”.

Además, Alonso abordó también el tema de su reciente accidente y paso por el quirófano, del que salió con dos placas de titanio en la mandíbula. “Tuve suerte al final. Me preocupaba en el primer momento, porque esperaba este momento desde finales del año pasado cuando me estuve preparando a tope, la presentación, los test... Y verte de repente en un hospital, que no sabes cuánto te va a llevar recuperarte”, recuerda el piloto español. “La primera respuesta de los médicos fue que en una semana o 10 días iba a estar listo, así que sí, tuve que estar una semana parado, pero después ya estaba listo. No comprometerá mi temporada. Me siento afortunado”.