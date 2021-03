La selección española y sus brillantes centrocampisas: ser de nuevo campeones pasa por el medio

Mucho se ha escrito sobre la falta de gol que tiene la selección española, sobre la ausencia de un delantero de la superélite, de los que marcan las diferencias y deciden los partidos. Sin embargo, la fortaleza de la España campeona de todo no fue esa, por mucho que David Villa se hinchara a meter goles y Fernando Torres también hiciera un buen saco. El secreto de la victoria en aquel Mundial de 2010 y de las Eurocopas de 2008 y 2012 estaba en el centro del campo, y es ahí donde Luis Enrique tiene los mejores mimbres para formar un equipo que vuelva a dominar el fútbol continental, con la Eurocopa a la vuelta de la esquina, y después el Mundial.

La pléyade de centrocampistas del más alto nivel ya era larga hace no mucho. A un veterano que resiste como Sergio Busquets se unieron jugadores como Koke, Thiago Alcántara o Saúl Ñíguez. Después fueron llegando jugadores de las inferiores como Dani Ceballos, Rodri Hernández, Fabián Ruiz o Mikel Merino. Sergio Canales, un jugador curtido que ha explotado en el Betis se ha unido a ellos, mientras que las dos irrupciones más recientes son las que, posiblemente, más ilusionan: la potencia física de Marcos Llorente y el talento de Pedri, la joven perla canaria del Barça.

Vuelve el mejor Busi

Tras muchos años como indiscutible en el eje del centro del campo, las dudas sobre su juego han emergido en los últimos años. Sin embargo, su fútbol siempre ha sido el mismo, solo le había cambiado el contexto tanto en el Barça como en España, ya sin Xavi e Iniesta al lado. Bien rodeado de nuevo en el conjunto azulgrana, está volviendo a ser ese centrocampista que maneja a su antojo el ritmo de los partidos y arma el juego tanto en estático como a la hora de lanzar el contragolpe.

Rodri, el sucesor

Guardiola le eligió por algo para su City. Futbolista de similares características a las de Busquets, en los últimos años ha logrado discutirle el puesto en la Roja gracias a su gran nivel en Mánchester. Siempre bien colocado a la hora de defender y presionar, su toque preciso es un valor seguro.

Pedri, el futuro es suyo

Sorprende de él todo por su juventud. No solo no le han pesado los minutos en el Barça, sino que se ha convertido en el líder del centro del campo culé y el mejor socio de Leo Messi. Las similitudes de su juego con el de Andrés Iniesta son evidentes, pero el canario se aleja de la comparación. "Me gusta que me comparen con Iniesta pero tengo que ser Pedri", dijo el joven. Solo tiene 18 años pero su papel en la Eurocopa de este verano puede ser el de protagonista principal.

Llorente y el fútbol actual

El físico en el fútbol moderno es más importante que nunca y por ello tener a un jugador como Marcos Llorente, distinto a todos los demás, es una bendición para Luis Enrique. Reconvertido de medio defensivo a ofensivo, su fuerza y espectacular potencia física marcan la diferencia.

Thiago, clase infinita

Tras consolidarse como uno de los mejores medios del mundo en el Bayern, esta no está siendo una temporada sencilla en Liverpool. La covid y una grave lesión le frenaron a su llegada, y ahora le está costando adaptarse al futbol de los reds, que viven un momento muy delicado. Pero su calidad está fuera de toda duda, solo es cuestión de tiempo que la demuestre en Anfield.

Sergio Canales y su explosión

Tras una vida deportiva marcada por las lesiones, en la Real Sociedad se volvió a sentir futbolista y en el Betis ha explotado todo su talento.

No es solo un generador de juego, es también un futbolista con mucho gol. Su llegada desde la segunda línea es un factor interesante en un equipo con problemas para marcar en algunos partidos.

Koke, valor seguro

Lleva una década sosteniendo el centro del campo del Atlético. Un jugador regular, fiable, peligroso a balón parado y complemento perfecto para cualquier mediocampo.

Eso sí, la confianza de Luis Enrique en Koke no es absoluta y le ha dejado fuera de sus listas en más de una ocasión. Le toca luchar por ganarse la plaza en la Eurocopa.

Fabián, el cañón

El sevillano triunfa en el Nápoles y es muy del gusto de Luis Enrique por sus grandes y variadas cualidades. No solo tiene una gran calidad, también un gran disparo con la zurda que ayuda contra las defensas muy cerradas. Parece un fijo para la Eurocopa.

Grandes ausencias

El increíble nivel del centro del campo de la selección española queda claro al ver los nombres que se han quedado fuera de esta convocatoria: Dani Ceballos, Saúl Ñíguez o Mikel Merino, entre otros.