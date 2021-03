El tenista croata Ivo Karlovic, número 172 de la ATP, venció por 6-3 y 7(7)-6(3) en una hora y trece minutos al japonés Tatsuma Ito, número 206 de la ATP, en la ronda previa de calificación del torneo ATP 1000 de Miami. Con este triunfo, el jugador croata consigue sumar nuevos puntos a su ranking para participar en el torneo ATP 1000 de Miami.

El jugador japonés no pudo romper el saque a su adversario ninguna vez, mientras que Karlovic, por su parte, lo logró en 2 ocasiones. Asimismo, el jugador croata tuvo un 75% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y consiguió el 85% de los puntos al saque, mientras que su rival logró un 70% de efectividad, no cometió ninguna doble falta y ganó el 67% de los puntos al saque.

En el torneo de Miami (ATP Miami) se lleva a cabo una fase previa de calificación donde los tenistas con menor ránking tienen que obtener los mayores puntos posibles para entrar en el torneo oficial. En concreto, en esta etapa de la competición se enfrentan 48 jugadores. Además, se celebra entre el 22 de marzo y el 4 de abril sobre pista dura exterior.