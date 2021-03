Rossi manda un mensaje envenenado a Marc Márquez: "El resto de pilotos ya no le tiene miedo"

Valentino Rossi sigue dando que hablar dentro y fuera de los circuitos. El piloto italiano de 42 años concedió una entrevista al medio de su país La Reppublica y trató diferentes temas relacionados con el Mundial de MotoGP, lanzando un mensaje muy directo para su archienemigo Marc Márquez.

“En mi opinión le veremos desde la primera carrera, aunque su regreso no cambia nada para mí, aunque creo que pronto será más fuerte que antes”, opinó Rossi sobre cuándo se producirá el regreso de Marc Márquez a los circuitos, la pregunta que todo el mundo se hace actualmente. Sin embargo, el italiano también aprovechó para mandarle un recado cargado de rivalidad. “Durante su ausencia los chicos [los otros pilotos] han crecido mucho, ya no le tienen miedo”.

Además Rossi habló también sobre su situación en contractual y su condición de piloto no oficial de Yamaha para correr en el equipo satélite de la marca. “Cuando Yamaha aposto por Viñales y Quartararo lo entendí. Pero entonces les dije, ¿no os vais a olvidar de mí? Sabía que no podían decirme que no y aquí estoy, en el equipo satélite con Morbidelli. Y en el campeonato también están mi hermano y Bagnaia. Así que será divertido”.

En lo referente a su posible retirada, el italiano deja abierta un puerta a continuar un año más en el Mundial de MotoGP. “Mi contrato es de un año, pero tengo el objetivo de correr también en 2022. La decisión dependerá en gran parte de cómo vaya esta temporada. Si acabo entre los cinco primeros, lo paso bien y consigo algún podio quizá siga adelante. De lo contrario lo dejaré, no compensaría trabajar tan duro”.