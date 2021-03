New Orleans Pelicans consiguió ganar frente a Denver Nuggets como visitante por 108-113 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de Denver Nuggets vencieron en casa contra Chicago Bulls por 131-127, mientras que los de New Orleans Pelicans perdieron a domicilio con Portland Trail Blazers por 101-93. New Orleans Pelicans, tras el partido, se queda por ahora fuera de los puestos de Play-off con 18 victorias en 42 partidos jugados. Por su parte, Denver Nuggets, tras el partido, sigue en puestos de Play-off con 25 victorias en 42 partidos disputados.

El primer cuarto tuvo como protagonistas a a los dos contendientes, con alternancias en el marcador, de hecho, los locales consiguieron un parcial de 10-2 durante el cuarto, aunque finalmente terminó distanciándose el equipo local y acabó con un resultado de 30-22. Tras esto, en el segundo cuarto New Orleans Pelicans logró remontar el resultado, de hecho, el equipo consiguió un parcial de 12-2 y marcó la máxima diferencia (siete puntos) al final del cuarto, que finalizó con un resultado parcial de 21-36. Tras esto, los equipos acumularon un total de 51-58 puntos antes del descanso.

El tercer cuarto de nuevo tuvo varios cambios de líder en el electrónico, el cual terminó con un resultado parcial de 29-25 (80-83). Por último, el último cuarto también tuvo varios movimientos en el marcador y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 28-30, terminando de esta forma el duelo con un resultado final de 108-113 a favor del equipo visitante.

En el transcurso del encuentro destacaron Brandon Ingram y Zion Williamson por sus aportaciones al equipo, tras conseguir 30 puntos, ocho asistencias y seis rebotes y 30 puntos, una asistencia y seis rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Nikola Jokic y Jamal Murray por sus acciones durante el partido, con 29 puntos, 10 asistencias y 10 rebotes y 23 puntos, siete asistencias y tres rebotes respectivamente.

Tras ganar el encuentro, en el siguiente duelo New Orleans Pelicans se enfrentará a Los Angeles Lakers en el Smoothie King Center. Por su parte, el próximo partido de Denver Nuggets será contra Orlando Magic en el Amway Center.