Mayweather reflexiona sobre el dinero: "A la familia no se la alimenta sólo diciendo 'te quiero"

Floyd Mayweather es uno de los deportistas que más fortuna hizo con su carrera y siempre ha presumido de la misma. Con gustos caros y excéntricos, el exboxeador no ha tenido reparos en lucir sus caprichos y ahora ha reflexionado sobre lo que el dinero significa para él.

Con una fortuna valorada en unos 700 millones de euros, 'Money', como se le conoce, acumula coches de lujo y ha vivido siempre en impresionantes mansiones:

"El hecho de que hable de dinero no me convierte en una mala persona. Me gusta tener las cosas buenas de la vida; el dinero no me hace a mí, yo hago el dinero", dijo en el podcast Disruptive Entrepeneur.

"Me gusta alimentar a mi familia, no podemos alimentar a nuestra familia sólo diciendo 'te quiero'. El dinero nos ha permitido tener las mejores cosas de la vida, así que podemos viajar y divertirnos, vivir la vida y experimentar cosas diferentes", añadió el estadounidense.

"Cuando eres capaz de ganar mucho dinero, puedes hacer esas cosas", explica Mayweather, que habla sin tapujos de su vida de lujo después de haber triunfado en el mundo del boxeo con 50 victorias y ninguna derrota.