Marc Márquez reflexiona sobre el miedo en su nuevo documental: "Si no puedo volver a ser el mismo, no vuelvo"

Marc Márquez protagoniza el DAZN Originals 'FEARLESS', en el que explica su relación con el miedo y las lesiones y en el que asegura que volverá sin miedo, el que nunca ha tenido, a las pistas en cuanto esté recuperado de su lesión de húmero.

"Si no puedo ser el mismo Marc Márquez, no vuelvo", asegura Marc Márquez, que afronta el tramo final de su larga recuperación, en 'FEARLESS', en español 'sin miedo', documental que presenta la relación de Márquez con ese sentimiento.

Con la participación, además del propio Marc Márquez, de su hermano Álex Márquez -excompañero y ahora piloto del LCR Honda-, el expiloto Carlos Checa, el director deportivo de Repsol Honda, Alberto Puig, y el psicólogo deportivo Francisco Solano Romero.

"'FEARLESS' es un documental que consta de 3 actos en los que se hace un análisis profundo sobre el funcionamiento del miedo en el cuerpo, los efectos que tiene en el cerebro y cómo lo vive el propio Marc Márquez", explica DAZN, plataforma donde ya está disponible el documental.

🔊 "Los pilotos tenemos una virtud que a veces se convierte en defecto: no vemos el miedo".



"Los pilotos tenemos una virtud que a veces se convierte en defecto: no vemos el miedo".

En el primero de los actos, 'Nacido sin miedo', muestra qué es el miedo. "Si coges la balanza de toda mi carrera deportiva, el riesgo ha compensado con muchos títulos. Cuando era niño, creo que nunca tuve miedo a la moto", comenta Márquez.

El segundo acto, titulado 'El miedo emerge', hace un repaso al Mundial de MotoGP de 2020 y comparte todos los detalles de la lesión de húmero del de Cervera. "Lo más duro fue después de la tercera operación, que estaba ahí y no me podía mover, el brazo era lo que me dolía menos", relata el catalán.

Por último, en 'Viviendo con miedo', se explica la recuperación de Márquez y la motivación para empezar un nuevo Mundial. "No tengo miedo de no volver a ser el mismo Marc Márquez porque si no puedo ser el mismo Marc Márquez, no vuelvo", reitera.

Este último acto reúne a Marc Márquez con los pilotos más jóvenes, quienes comentan con él sus miedos e inseguridades en la pista. Para finalizar, Marc confiesa lo que ha supuesto para él "vivir con miedo".

"¿Qué me ha enseñado la lesión? Que esto puede acabar cuando menos te lo esperas, pero esto no va a cambiar tampoco mi estilo. Lo que me da más ganas de volver a competir al mismo nivel es mi equipo y mis fans", se sincera Márquez en 'FEARLESS'.