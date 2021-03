El At. Levante recibe este domingo a las 12:00 la visita del Orihuela en el Ciudad Deportiva de Buñol durante su decimoctavo partido en la Primera Fase de Segunda B.

El At. Levante viene con ánimos reforzados para el encuentro de la decimoctava jornada después de vencer en los dos últimos encuentros de la competición contra el Hércules a domicilio (0-1) y contra el Valencia Mestalla en su estadio (1-0).

Respecto al equipo visitante, el Orihuela CF no pudo hacer frente al Villarreal B en su último partido (2-4).

En referencia a los resultados como local, el At. Levante ha logrado un balance de tres victorias, tres derrotas y dos empates en ocho partidos jugados en su campo, de modo que no podremos saber cuál será su desenlace en este encuentro, pero sí que deberá esforzarse para ganar. En las salidas, el Orihuela CF ha vencido una vez, ha perdido en cuatro ocasiones y ha empatado tres veces en sus ocho partidos disputados.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el Ciudad Deportiva de Buñol, obteniendo como resultado una derrota y dos empates a favor del At. Levante. A su vez, el equipo local acumula una racha de dos partidos seguidos invicto en casa frente al Orihuela. El último partido que disputaron el At. Levante y el Orihuela en este torneo tuvo lugar en febrero de 2021 y finalizó con un resultado de 1-2 a favor del At. Levante.

En cuanto a su posición en la tabla clasificatoria de la Primera Fase de Segunda B, podemos ver que, antes de la disputa del encuentro, el At. Levante está por delante del Orihuela CF con una diferencia de cuatro puntos. El equipo de Alessio Lisci llega al encuentro en séptima posición y con 19 puntos antes del encuentro. Por su parte, los visitantes cuentan con 15 puntos y ocupan la novena posición en el torneo.