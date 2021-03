La polémica entrevista de Paire sobre el tenis, la pandemia y la desmotivación: "Mi objetivo en los torneos es salir de la burbuja"

Benoit Paire es uno de los tenistas más controvertidos del circuito ATP por lo que dice y hace tanto dentro como fuera de la pista. Si hace unos días protagonizó unas vergonzosas imágenes escupiendo al suelo en el Open de Argentina, este jueves ha concedido una entrevista al diario L'Equipe en el que se sincera de manera sobre el tenis como institución y sobre cómo lo encara como profesional.

El número 31 del mundo cayó el miércoles contra Tsitsipas en el ATP 500 de Acapulco, pero lejos de lamentarse por su derrota, celebró dejar de formar parte del torneo. "Mejor, podré dejar rápido la burbuja y disfrutar unos días antes de jugar en Miami. No puedo esperar para llegar a la playa o la piscina. Sólo quiero salir de la burbuja, ese es mi objetivo en todos los torneos", explicó sobre la eliminación.

De hecho, el francés confiesa que ni siquiera se está preparando para estos torneos, ya que "ha dejado de entrenar" y "no tiene entrenador ni preparador físico". "No tiene sentido pagarle a alguien ahora en el circuito. No estoy entrenando y no estoy preparado para jugar partidos importantes", recalca.

"El tenis no es mi prioridad en este momento", reconoce Paire, antes de insistir en el hastío y la desmotivación que le produce la situación a la que la pandemia ha condenado a su deporte. "No estoy nada feliz en la pista. Mis padres me dicen 'No eres el Benoit Paire que conocemos'", admite.

"Me he llevado 10.000 dólares pese a perder. ¿Por qué volverse loco para ganar un poco más?"

"Los que aman el tenis, que sólo tienen eso en mente y entrenan las 24 horas del día son felices y la burbuja nos les cambia nada. Pero a los que nos gusta el ambiente, la vida, la libertad, comer y disfrutar, esto es muy duro. Este circuito no es para nosotros. Pero la verdad es que estoy mejor aquí que en Francia, donde debemos confinarnos a las seis de la tarde", añadió, desvelando también que algunos tenistas están renunciando a torneos para evitar la cuarentena.

Paire también dejó una curiosa reflexión sobre los premios, dejando caer que la propia ATP es la que alimenta esta desmotivación. "Lo sorprendente del circuito actual es que puedes perder muchas ganancias. Si ganas un torneo ATP 250 te llevas 30.000 dólares cuando yo, en algunos torneos en primera ronda, me he llevado 10.000 dólares pese a perder. ¿Por qué volverse loco para ganar un poco más?", cuenta.