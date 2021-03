Portland Trail Blazers consiguió la victoria en casa frente a New Orleans Pelicans por 101-93 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de Portland Trail Blazers vencieron en casa contra New Orleans Pelicans por 125-124, completando una racha de cuatro triunfos en sus últimos cinco partidos. Por su parte, los de New Orleans Pelicans perdieron a domicilio con Portland Trail Blazers por 125-124, sumando un total de tres derrotas en sus cinco últimos partidos. Tras el partido, Portland Trail Blazers consigue una plaza en los puestos de Play-off con 24 partidos ganados de 40 disputados, mientras que New Orleans Pelicans se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 17 partidos ganados de 41 jugados.

Durante el primer cuarto el liderazgo estuvo en manos de los jugadores de Portland Trail Blazers, lograron la máxima diferencia (ocho puntos) al final del cuarto y terminó con un resultado de 31-23. Tras esto, en el segundo cuarto los jugadores del equipo local consiguieron distanciarse en el electrónico y alcanzaron una diferencia de 13 puntos (46-33) durante el cuarto, que concluyó con un resultado parcial de 26-25. Tras esto, los equipos llegaban al descanso con un 57-48 en el contador.

Durante el tercer cuarto New Orleans Pelicans recortaba distancias en el luminoso, de hecho, el equipo consiguió un parcial en este cuarto de 10-2 y acabó con un resultado parcial de 20-22 y un 77-70 total. Finalmente, en el transcurso del último cuarto Portland Trail Blazers se distanció de nuevo en el marcador, elevó la diferencia hasta un máximo de 14 puntos (86-72), y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 24-23, terminando de esta manera el partido con un resultado final de 101-93 a favor de los locales.

Durante el partido, Portland Trail Blazers se hizo con la victoria gracias a los 36 puntos y seis rebotes de Damian Lillard y los 16 puntos, una asistencia y 13 rebotes de Enes Kanter. Los 26 puntos, tres asistencias y 10 rebotes de Zion Williamson y los 19 puntos, cuatro asistencias y cuatro rebotes de Brandon Ingram no fueron suficientes para que New Orleans Pelicans pudiese ganar el partido.

Tras vencer este partido, el siguiente choque de Portland Trail Blazers será contra Dallas Mavericks en el Moda Center. Por su parte, New Orleans Pelicans se enfrentará a Denver Nuggets en el Ball Arena.