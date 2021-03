La Roma pasó a la siguiente ronda de la Europa League tras conseguir la victoria lejos de casa frente al Shakhtar por 1-2. Los equipos ya se enfrentaron anteriormente en el partido de ida en el estadio de la AS Roma, el cual finalizó con un marcador de 3-0 para la AS Roma. Gracias al éxito logrado en esta fase, la AS Roma se aseguró su permanencia en la competición durante al menos la siguiente ronda.

Durante la primera mitad del partido ninguno de los jugadores consiguió marcar, por lo que durante los 45 primeros minutos el marcador no se movió del 0-0 inicial.

El segundo periodo arrancó de forma positiva para la AS Roma, que estrenó su luminoso con un gol de Borja Mayoral a los pocos minutos de la reanudación del partido, concretamente en el minuto 48. Pero posteriormente el Shakhtar Donetsk logró el empate gracias al acierto de cara a portería de Aluisio Moraes en el minuto 59. Se adelantó el conjunto romano gracias a un segundo gol de Borja Mayoral en el minuto 72, terminando de esta manera el enfrentamiento con el marcador de 1-2.

Durante el encuentro se realizaron cambios en ambos equipos. Los jugadores del Shakhtar que entraron al partido fueron Marlos, Yevgen Konoplyanka, Dentinho, Georgiy Sudakov y Sergiy Bolbat en sustitución de Tete, Alan Patrick, Aluisio Moraes, Manor Solomon y Dodo, mientras que los cambios de la Roma fueron Gianluca Mancini, Bruno Peres, Riccardo Calafiori, Lorenzo Pellegrini y Stephan El Shaarawy, que entraron para suplir a Roger Ibanez, Rick Karsdorp, Leonardo Spinazzola, Amadou Diawara y Pedro.

El colegiado amonestó con tarjeta amarilla a Marcos Antonio y Alan Patrick por parte del equipo local y a Roger Ibanez y Rick Karsdorp por parte del equipo romano.

Tras la victoria de la AS Roma, habrá que esperar al sorteo de los cuartos de final de la Europa League para conocer a su próximo rival.