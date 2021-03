El próximo sábado a las 21:00 se disputará el partido de la vigésimo novena jornada de la Premier League, en el cual veremos enfrentarse Brighton y al Newcastle en el The American Express Community Stadium.

El Brighton and Hove Albion intentará sumar una victoria en la vigésimo novena jornada después de ganar a domicilio por un marcador de 1-2 al Southampton en el St. Mary's Stadium, con goles de Dunk y Trossard.

Respecto al equipo visitante, el Newcastle United se tuvo que conformar con un empate 1-1 frente al Aston Villa durante su último encuentro.

Como local, el Brighton and Hove Albion ha vencido una vez, ha perdido en seis ocasiones y ha empatado siete veces en 14 partidos jugados hasta ahora, de modo que las visitas al estadio The American Express Community Stadium no suelen ser de las más complicadas para los visitantes. En las salidas, el Newcastle United tiene un balance de tres victorias, ocho derrotas y tres empates en 14 encuentros disputados.

En el pasado, han existido otros enfrentamientos en casa del Brighton and Hove Albion y los resultados son de una victoria y dos empates para los locales. Asimismo, los locales llevan un total de tres encuentros seguidos sin perder frente a este rival en la Premier League. El último encuentro que jugaron el Brighton y el Newcastle en este torneo tuvo lugar en septiembre de 2020 y finalizó con un resultado de 0-3 a favor de los locales.

En referencia a la situación de ambos equipos en la tabla clasificatoria de la Premier League, podemos ver que los locales se sitúan por delante de su rival con una diferencia de un punto. El equipo de Graham Potter se sitúa en el decimosexto lugar con 29 puntos en su casillero. En cuanto al rival, el Newcastle United, se sitúa en decimoséptima posición con 28 puntos.