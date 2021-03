Alonso ya le mete caña a Alpine: "Nos falta trabajo y entender un pelín el coche aún"

La vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1 ya es una realidad y el pasado fin de semana ya se le pudo ver dando sus primeras vueltas a bordo del Alpine A521, el coche con el que correrá en la temporada 2021 de la mano de la escudería francesa. Tras su 'redebut' en la competición, el piloto español ha compartido sus primeras percepciones del monoplaza, en la celebración del segundo aniversario de DAZN.

Haciendo gala de su exigencia, que precisamente destacaba esta semana su jefe de equipo, Davide Brivio, ha querido apretarle las tuercas a su equipo confesando que quiere más velocidad. "Nos falta trabajo, un pelín de entender el coche aún. Encontrar las prestaciones que vemos en la fábrica y que nos falta llevar a la pista. Voy a exprimir las sensaciones dentro y fuera del coche", comentó.

No obstante, Alonso no escondió su felicidad de haber vuelto a la parrilla de la Fórmula 1. "Contento de volver al paddock, de volver a la Fórmula 1 en general. Estuve ocupado estos últimos años, no he estado en el sofá de casa. Lo he echado de menos de manera marginal, pero ha sido bonito volver a los entrenamientos con esteos equipos y este nivel de tecnología", se sinceró.

"Listos para volver a hacer una vuelta de formación, la estrategia, los neumáticos... Todas esas variantes que hacen de la Fórmula 1 muy especial. Un calendario con 23 carreras, esperemos que se puedan hacer todas y con público algunas", añadió el '14'.

Alonso también aprovechó la presentación para bromear con su amigo, expiloto y actual comentarista, Pedro de la Rosa, recordando también que este tiene un récord al que apunta. "En Bahréin, desde que Pedro tiene la vuelta rápida, todos los españoles queremos batirle", afirmó. "Vamos a ver cómo van las cosas, creo que tenéis un equipo fantástico (DAZN), menos Pedro que mete la pata en algunos comentarios, pero nos lo vamos a pasar bien", dijo entre risas.