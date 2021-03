Yu Hsiou Hsu, número 422 de la ATP y cabeza de serie número 8, cumplió las previsiones al ganar 6-0 en un partido donde su adversario, Hanwen Li, tenista chino se tuvo que retirar en los octavos de final del torneo de Sharm El Sheikh. Tras este resultado, veremos al ganador del partido en los cuartos de final del torneo de Sharm El Sheikh.

El tenista chino no pudo quebrar el saque a su contrincante ninguna vez, mientras que Hsu lo logró 3 veces. Además, Hsu tuvo un 73% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y logró el 80% de los puntos al saque, mientras que su oponente consiguió un 80% de efectividad, no cometió ninguna doble falta y ganó el 20% de los puntos al saque.

En el torneo de Sharm El Sheikh (ITF Egypt F11) participan 88 jugadores. Asimismo, se lleva a cabo entre los días 14 y 21 de marzo sobre pista dura al aire libre.