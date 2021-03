El Deportivo Fabril firmó una actuación sobresaliente tras golear al Racing C. Villalbés durante el partido disputado en El Mundo del Fútbol este miércoles, el cual acabó con un resultado de 3-0. El Deportivo Fabril llegó con la intención de cosechar una nueva victoria después de lograr la victoria por 2-6 frente al Estudiantil Vista Alegre. Por parte del equipo visitante, el Racing C. Villalbés ganó en sus dos últimos encuentros de la competición contra el Somozas fuera de casa y el Viveiro CF en casa, por 0-1 y 1-0 respectivamente y acumulaba tres victorias seguidas en la competición. Con este marcador, el conjunto coruñés es séptimo, mientras que el Racing C. Villalbés es cuarto tras la finalización del duelo.

La primera parte del partido arrancó de manera favorable para el Deportivo Fabril, que dio el pistoletazo de salida en El Mundo del Fútbol por medio de un gol de Castro apenas unos minutos después del pitido inicial, en el minuto 5. Tras una nueva jugada aumentó el marcador del equipo local, que se distanció gracias a un tanto de Javi Sánchez justo antes del pitido final, en concreto en el 42, cerrando así la primera mitad con el marcador de 2-0.

Tras el ecuador del partido, en el segundo periodo llegó el gol para el equipo coruñés, que incrementó su distancia con un gol de Boedo cerca de la conclusión, en el 89, terminando de esta manera el enfrentamiento con un marcador de 3-0 en el luminoso.

En el capítulo de los cambios, el Deportivo Fabril de Juan Carlos Valerón relevó a Sanmartín, Jorge Sarmiento, Boedo y Guedes por Famoussa Kanoute, Peke Hernández, Pescador y Javi Sánchez, mientras que el técnico del Racing C. Villalbés, Simón, ordenó la entrada de Javi Varela, Marino y Rares para suplir a Sandá, Angel Fernández y Verez.

En el encuentro el árbitro mostró una tarjeta amarilla al equipo visitante. En concreto, mostró tarjeta amarilla a Diego López.

Con esta brillante actuación el Deportivo Fabril suma ya 28 puntos en la Primera Fase de Tercera División y se coloca en el séptimo puesto de la clasificación, con un puesto de acceso a la Fase de Permanencia en Tercera División RFEF. Por su parte, el Racing C. Villalbés se mantiene con 34 puntos, en lugar de acceso a la Segunda fase de clasificación a la Fase Final para Segunda División RFEF, con los que afrontaba esta decimosexta jornada.

En el próximo partido de la competición, el Deportivo Fabril se enfrentará al Fisterra y el Racing C. Villalbés jugará contra el Paiosaco-Hierros, ambos partidos se jugarán en su feudo.