El Bullense sumó tres puntos a su casillero tras ganar 0-1 contra el Plus Ultra este miércoles en el Municipal Llano de Brujas. El Plus Ultra llegó con ganas de retornar al camino de la victoria tras perder el último partido frente al At. Pulpileño por un marcador de 2-0. Respecto al equipo visitante, el CD Bullense ganó en casa 2-1 su último encuentro en la competición ante el Churra. Después del encuentro, el conjunto murciano es undécimo al finalizar el partido, mientras que el Bullense es cuarto.

En la primera mitad ninguno de los equipos estuvo acertado de cara al gol, por lo que los primeros 45 minutos concluyeron con el mismo resultado de 0-0.

El segundo tiempo arrancó de cara para el CD Bullense, que aprovechó la ocasión para inaugurar el marcador con un gol en propia puerta de Javi Sanz en el minuto 53, terminando de esta manera el enfrentamiento con el resultado de 0-1.

Ambos entrenadores movieron los banquillos. El entrenador del Plus Ultra dio entrada a Sotomayor, Copeli y Riberon por Agnaou, Mashingaidze y Silva, mientras que el Bullense dio luz verde a Lechero, Aday, Enrique y Martinez por Maylan, Alcaraz, Ros y Platas.

El colegiado mostró cuatro tarjetas amarillas, una para Mashingaidze, del equipo local y tres para Molina, Sánchez y Aday, del equipo visitante.

Gracias a esta victoria, el equipo de José Mapeka se quedó en cuarta posición con 27 puntos, con un puesto de acceso a la Segunda fase de clasificación a la Fase Final para Segunda División RFEF y los de Jesús Zapata ocuparon el undécimo lugar con cinco puntos, ocupando una plaza de acceso a la Fase de Permanencia en Tercera División RFEF.