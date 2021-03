Dragos Dima, rumano cumplió los pronósticos al ganar en los dieciseisavos de final del torneo de Antalya en una hora y nueve minutos por 6-1 y 6-1 al jugador alemán Marlon Vankan. Tras este resultado, seguiremos viendo al vencedor del partido en la siguiente fase del torneo de Antalya, los octavos de final.

Las estadísticas reflejan que el jugador rumano logró quebrar 5 veces el saque a su contrincante, en el primer servicio tuvo un 73% de efectividad, no cometió ninguna doble falta y consiguió el 69% de los puntos al saque. Por lo que respecta al alemán, no pudo quebrar el saque a su rival ninguna vez, tuvo un 66% de primer servicio, no hizo ninguna doble falta y consiguió ganar el 40% de los puntos al saque.

En los octavos de final Dima jugará contra el tenista argentino Juan Pablo Paz y cabeza de serie número 8, mañana jueves a partir de las 9:30 hora española.

La celebración del torneo de Antalya (ITF Turkey F11) tiene lugar del 14 al 21 de marzo sobre tierra batida al aire libre. En esta competición participan un total de 87 tenistas.