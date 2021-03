Las cartas de acoso que recibía el surfista Mick Fanning: "Me gustaría matarte pero te quiero mucho"

Mick Fanning pudo cerrar en febrero del pasado 2020 uno de los capítulos más irreales de su vida, cuando la policía australiana detuvo finalmente a una acosadora que llevaba varios días siguiéndole, cuando esta intentó entrar a robar en la casa del surfista en Tugun. Durante un tiempo, Sarah Foote le estuvo enviando todo tipo de cartas con amenazas de muerte o declaraciones de amor que finalmente han visto la luz tras la celebración del juicio.

Cuatro cartas escritas a mano de las cuales una fue, además, entregada en persona por parte de la acosadora, con corazones, fotos suyas y hasta una pulsera de "regalo", con un contenido que pone los pelos de punta.

"A veces me gustaría matarte para terminar con nuestra miserable tontería. Aunque no querría poner fin a nuestros mejores momentos porque te quiero mucho y me gustaría saber también qué nos deparará el futuro a los dos", rezaba una de ellas.

"Puedo ser una auténtica perra", "me gusta mirar tus fotos, especialmente las de tu libro (sé que sabes lo que acabo de hacer)" o "realmente eres una persona muy extraña", son otros de los fragmentos que más han llamado la atención. De hecho, Foote incluía también una sorprendente confesión infanticida: "Conocí a una asesina de niños que ahogó a su bebé, pasó un año en un hospital psiquiátrico y luego la soltaron y asesinó a otro niño".

La acusada fue condenada a 15 meses de prisión con libertad condicional, poniendo fin a la pesadilla particular del tres veces campeón del mundo de surf, que después de haber sobrevivido a un ataque de tiburón en 2015, lo ha hecho ahora a la de esta acosadora.