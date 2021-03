Portland Trail Blazers ganó como local a New Orleans Pelicans por 125-124 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de Portland Trail Blazers cayeron derrotados fuera de casa contra Minnesota Timberwolves por 114-112. Por su parte, los de New Orleans Pelicans ganaron en casa a LA Clippers por 135-115. Portland Trail Blazers, tras el partido, se queda en puestos de Play-off con 23 victorias en 39 partidos disputados, mientras que New Orleans Pelicans se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 17 victorias en 40 partidos jugados.

El primer cuarto estuvo marcado por el liderazgo de los jugadores de New Orleans Pelicans, de hecho, consiguieron un parcial de 12-2 y tuvieron una diferencia máxima de nueve puntos (17-26) hasta concluir con un 28-34. Después, durante el segundo cuarto New Orleans Pelicans elevó su diferencia, de hecho, el equipo consiguió otro parcial durante el cuarto de 11-2 y acrecentó la diferencia hasta un máximo de 17 puntos (37-54) durante el cuarto, que concluyó con un resultado parcial de 22-30. Tras esto, los jugadores llegaron al descanso con un 50-64 en el luminoso.

En el transcurso del tercer cuarto los locales recortaban distancias en el marcador hasta finalizar con un resultado parcial de 32-31 y un total de 82-95. Por último, en el último cuarto Portland Trail Blazers consiguió recuperar puntos hasta remontar el partido, de hecho, consiguió un parcial en este cuarto de 18-2 y marcó la máxima diferencia (un punto) al final del cuarto y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 43-29, terminando de esta manera el partido con un resultado final de 125-124 a favor de los locales.

La victoria de Portland Trail Blazers se cimentó sobre los 50 puntos, 10 asistencias y seis rebotes de Damian Lillard y los 22 puntos, una asistencia y tres rebotes de Gary Trent. Los 30 puntos, dos asistencias y seis rebotes de Brandon Ingram y los 28 puntos, ocho asistencias y cinco rebotes de Zion Williamson no fueron suficientes para que New Orleans Pelicans pudiese ganar el partido.

En el siguiente encuentro de la NBA, New Orleans Pelicans se enfrentará de nuevo a Portland Trail Blazers en el Moda Center. Por su parte, Portland Trail Blazers se enfrentará a New Orleans Pelicans en el Moda Center.