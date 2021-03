El Atlético se encomienda al 'espíritu de Anfield' para remontar ante el Chelsea

El Atlético cree en el milagro y para lograrlo apela al ‘espíritu de Anfield’. Los rojiblancos se miden este miércoles al Chelsea en el Stamford Bridge con un objetivo más que complicado, levantar el 0-1 de la ida en el Wanda. Casi una gesta, pero para nada algo imposible, más aún con el recuerdo del 2-3 logrado la temporada pasada ante el Liverpool en feudo inglés, un resultado que les valdría a los colchoneros.

El choque no puede llegar en mejor momento para los blues, que acumulan doce partidos sin conocer la derrota, tantos como Thomas Tuchel lleva al frente de los londinenses. El entrenador alemán le ha cambiado la cara al Chelsea, un equipo ahora con una clara personalidad, contundente en ataque y con mayor seguridad defensiva.

Todo lo contrario le pasa al Atlético, en su momento más crítico de la temporada. Su amplia ventaja en la Liga se ha visto reducida drásticamente tras sus tropiezos ante Levante, en dos ocasiones, y Getafe, y con su empate ante el Real Madrid. El Barça aprieta a solo cuatro puntos, los blancos están a seis y la eliminación europea también amenaza.

Las esperanzas rojiblancas pasan por dos nombres: Luis Suárez y Joao Félix. El uruguayo atraviesa una extrañísima racha de más de cinco años consecutivos sin hacer un tanto como visitante y el Atleti necesita sus goles. El luso, por su parte, está más cuestionado que nunca tanto por su flojo rendimiento en el campo como por sus ya habituales suplencias con Simeone. "He dicho miles de veces que Joao es un jugador importantísimo. Al inicio de temporada tuvo un nivel altísimo y necesitamos a ese jugador", dijo el técnico argentino sobre el delantero. "La relación con el Cholo es muy buena, me intenta ayudar siempre como es normal, y estamos aquí para ayudarnos uno al otro", dijo por su parte el punta luso. "Sin voluntad el talento no llega. Tenemos muchos ejemplos de jugadores que tienen mucho talento y después les faltó algo para llegar al top. Yo no quiero ser uno de esos", añadió Joao Félix en respuesta a una frase lanzada por Simeone unos días antes en las que dijo que "sin voluntad, el talento no sirve".

Renan Lodi y Saúl podrían ser las grandes novedades en el once, según las pruebas que realizó ayer el Cholo, que parece que apostará por un 4-4-2 más clásico tras el mal resultado que le dio jugar con tres centrales en la ida.