Sigue en directo el Real Madrid vs Atalanta

El Real Madrid tratará este martes de certificar en el Estadio Alfredo Di Stéfano (21.00 horas) su billete para los cuartos de final de la Liga de Campeones, una ronda que no pisa desde el año 2018 y que tiene cerca tras el valioso 0-1 que se trajo de Bérgamo, aunque no puede fiarse de un Atalanta que no dudará en ir a por la remontada sin nada que perder.

El gol de Ferland Mendy en los compases finales del Gewiss Stadium de finales de febrero da una buena ventaja a los de Zinédine Zidane para convertirse en el primer equipo español en estar entre los ocho mejores, un estatus del que no puede presumir desde la consecución de la 'Decimotercera'.

El Real Madrid va por delante en la eliminatoria, pero no debe confiarse porque su ventaja no es muy grande y recibirá a un rival que no llegará rendido y que tratará de ser lo atrevido que no pudo ser en su estadio, lastrado en parte por la temprana expulsión de Freuler y por el control que ejerció su rival.