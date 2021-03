El Real Madrid encara la vuelta de Champions ante el Atalanta trastocado por la enésima lesión de Hazard

Dos años seguidos lleva el Real Madrid sin pasar de los octavos de la Champions League. Precisamente, desde que se fue Cristiano Ronaldo, ahora en boca de todos por su posible regreso al club blanco la temporada que viene. Hoy, ante el Atalanta, el equipo dirigido por Zinedine Zidane tiene una ocasión de oro para meterse entre los ocho mejores equipos de Europa, aunque tendrá que ser sin Eden Hazard, lesionado de nuevo en su particular calvario.

Es sin duda el conjunto madridista el gran favorito en la eliminatoria. Lo era ya cuando salió el emparejamiento, pese a sus eternas dudas y problemas con el gol, y lo es más ahora tras el resultado logrado en Bérgamo. Sin embargo, lo sucedido hace dos años, cuando el Ajax remontó con un 1-4 en el Bernabéu el 1-2 de la ida, hace que la prudencia esté instalada en Chamartín.

No estará Casemiro, lo que trastoca seriamente los planes de Zidane. El galo tendrá que decidir si cambia su sistema ante la baja del único futbolista sin recambio de la plantilla. Podría optar por una defensa con tres centrales (Sergio Ramos, Varane y Nacho), tal y como hizo el sábado ante el Elche, pero la prueba no le salió demasiado bien, con una victoria agónica y un juego demasiado plano. Otra opción, quizás la más lógica, es que Zizou refuerce el centro del campo, saliendo con cuatro medios: Toni Kroos, Luka Modric y Fede Valverde son fijos, el cuarto podría ser Isco.

No le interesa al Real Madrid un partido abierto, de ida y vuelta, con muchas alternativas, y eso parece dejar menos opciones al habitual 4-3-3 de Zidane, más con la baja de Casemiro. No estará tampoco Dani Carvajal, pero las opciones son más numerosas que en la ida, cuando el equipo blanco viajó casi con lo puesto y solo once jugadores de campo disponibles.

Aunque el que no estará, de nuevo, es Eden Hazard. El belga reapareció el pasado sábado ante el Elche jugando algo más de 15 minutos. Suficiente para su enésima recaída. Ayer no se entrenó con el resto de sus compañeros y el club confirmó los peores temores: sufre una lesión muscular en el psoas derecho. De nuevo un parón, y otra vez varias semanas de baja.

Nada menos que nueve lesiones ha sufrido Eden Hazard desde que viste la camiseta del Real Madrid. Diez, si se cuenta que también se contagió de coronavirus el pasado mes de noviembre.

El belga llegó al Real Madrid en el verano de 2019 con una dolencia en un muslo que le hizo perderse tres partidos. Una fisura en el pie, tras una dura entrada de su compatriota Meunier, le hizo estar sin jugar 17 encuentros, hasta febrero de 2020. Otra fisura, en el peroné, le dejó fuera tres choques. Y un golpe le apartó de los campos otros dos partidos.

La temporada 2019/20 había sido un desastre para él, lejísimos de su mejor versión en gran medida por las lesiones. Para esta, todas las esperanzas estaban puestas en el diablo rojo, el hombre llamado a marcar las diferencias en el equipo blanco. Pero su cuerpo no le ha dado un respiro. Un traumatismo le tuvo sin jugar casi un mes (solo dos partidos con el Madrid por el parón de selecciones). Después cogió la Covid. Y desde entonces han sido las lesiones musculares las que no han permitido al belga tener un mínimo de continuidad: esta es la tercera casi seguida. En total, de los 36 partidos del Real Madrid, Hazard solo ha podido jugar 14. Dramático.