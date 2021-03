New Orleans Pelicans ganó en casa a LA Clippers por 135-115 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de New Orleans Pelicans lograron la victoria en casa contra Cleveland Cavaliers por 116-82, completando una racha de tres victorias en los cinco últimos encuentros, mientras que los de LA Clippers también ganaron en casa a Golden State Warriors por 130-104. Por ahora New Orleans Pelicans se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 17 partidos ganados de 39 disputados. Por su parte, LA Clippers logra mantenerse en puestos de Play-off con 25 victorias en 40 partidos jugados.

El primer cuarto estuvo dominado por el equipo local, alcanzó una diferencia de 15 puntos (34-19) hasta finalizar con un resultado de 36-24. Tras esto, durante el segundo cuarto los jugadores de LA Clippers recortaban distancias en el luminoso, que acabó con un resultado parcial de 31-33. Tras esto, los equipos llegaron al descanso con un 67-57 en el marcador.

En el tercer cuarto los locales consiguieron distanciarse en el electrónico, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 10-2 e incrementaron la diferencia hasta un máximo de 27 puntos (108-81) y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 43-26 (y un 110-83 total). Por último, en el transcurso del último cuarto también redujo diferencias LA Clippers, de hecho, consiguió un parcial durante este cuarto de 11-2 y redujo la diferencia a valores mínimos al final del cuarto, aunque no fue suficiente para poder ganar el partido y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 25-32, terminando de esta forma el partido con un resultado final de 135-115 a favor de los locales.

La victoria de New Orleans Pelicans se cimentó sobre los 27 puntos, cinco asistencias y dos rebotes de Zion Williamson y los 23 puntos, cinco asistencias y cuatro rebotes de Brandon Ingram. Los 23 puntos, dos asistencias y cinco rebotes de Kawhi Leonard y los 18 puntos, dos asistencias y un rebote de Reggie Jackson no fueron suficientes para que LA Clippers pudiese ganar el partido.

Tras hacerse con la victoria, el próximo duelo de New Orleans Pelicans será contra Portland Trail Blazers en el Moda Center. Por su parte, el próximo rival de LA Clippers será Dallas Mavericks, con el cual se enfrentará en el Centro American Airlines.