Carlos Sainz argumenta su vacunación en Bahréin: "No le quito la vacuna a ningún español"

Mientras que en España, en particular, y en Europa, en general, el ritmo de vacunación contra el coronavirus no es todo lo rápido que sería deseable, hay en otros países donde han demostrado una eficiencia tal que incluso ya pueden poner dosis a personas extranjeras que visiten su territorio.

Bahréin y Catar son dos de ellos. En ambos casos, la llegada de los campeonatos de Fórmula 1 y MotoGP ha sido motivo suficiente para sus gobiernos para darles la posibilidad de vacunar a todos los componentes de sus respectivos paddocks, desde los propios pilotos hasta los periodistas que acompañan a las caravanas.

Carlos Sainz fue uno de los primeros en admitir que él sí había aceptado la oferta. Aunque la F1 como organización ha dejado en manos de cada uno vacunarse o no (MotoGP sí ha pedido a los suyos que lo hagan), él decidió que lo mejor que podía hacer era vacunarse, y no sólo por su salud. Siendo español, tras la polémica de las hijas del Rey Emérito, Elena y Cristina, que se vacunaron en Abu Dhabi aprovechando una visita a su padre, se ha visto en la obligación no sólo a argumentarlo sino a resumir los beneficios que puede tener que una personalidad como él lo acepte.

"No tuve dudas, lo primero porque no le quito la vacuna a ningún español. Segundo, porque en Bahréin sobran las vacunas y no se la estoy quitando a nadie de Bahréin que la necesite más que yo. Y tercero, porque somos una burbuja de 3.000 personas que viajamos por todo el mundo y creo que todos esos países estarán contentos de recibir a alguien vacunado", recoge Motor.es de una rueda de prensa virtual desde Bahréin en un evento publicitario.

En este sentido, y consciente de que le podían criticar por ese posible dilema moral, reivindicó que estos motivos son suficientes como para no tener "remordimiento y resentimiento ninguno". "Creo que son razones más que suficientes para que todo el mundo en España lo entienda y el que no lo quiera entender, peor para él", zanjó al respecto.

Además de Sainz, Sergio Pérez también se ha vacunado porque, explicó, no sabe cuándo podrá acceder a la vacuna en México. También todo el equipo AlphaTauri, con sus pilotos Pierre Gasly y Yuki Tsunoda al frente, han adquirido la primera dosis, explicó el jefe de la escuadra de Faenza, Franz Tost.