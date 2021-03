El francés Jonathan Eysseric, número 285 de la ATP y el jugador rumano Vlad Victor Cornea, número 371 de la ATP cumplieron los pronósticos al ganar por 7(7)-6(3) y 6-1 en una hora y dieciséis minutos a los jugadores eslovacos Milos Karol y Matej Galik en la final del torneo de Bratislava. Con este resultado, los jugadores son los nuevos campeones del torneo de Bratislava.

Los datos del partido reflejan que Eysseric y Cornea, los vencedores, lograron romper 2 veces el saque a sus rivales, tuvieron un 65% de efectividad en el primer servicio, no cometieron ninguna doble falta y consiguieron ganar el 87% de los puntos al saque. En cuanto a la pareja derrotada, no pudieron quebrar el saque a sus adversarios ninguna vez, obtuvieron un 60% de efectividad, no hicieron ninguna doble falta y consiguieron ganar el 66% de los puntos al saque.

El torneo tiene lugar en Bratislava entre el 9 y el 13 de marzo sobre pista dura interior. En el torneo se presentan un total de 16 parejas.